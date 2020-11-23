Тренер команды Natus Vincere по CS:GO Андрей B1ad3 Городенский поделился своими мыслями о гранд-финале турнира IEM Beijing Online 2020, в котором его коллектив проиграл Team Vitality. Городенский признался, что для ростера «Рождённых Побеждать» это является очень тяжёлым поражением и он разочарован этим.

Еще одно тяжелое поражение после счета 2:0. Опасная тенденция. Давайте не будем к этому привыкать. В NAVI ты не можешь быть доволен вторым местом. Очень разочарован тем, что мы не смогли провести достойный бой на последних картах. Хорошо сыграно, Team Vitality.

Лучшим игроком матча стал украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев, сыгравший с рейтингом 1.47 с KD 118-70. Во французском коллективе лучшим стал 19-летний новичок Набил Nivera Бенрлитом, однако он сыграл всего на двух картах в полной BO5 встречи.

IEM Beijing Online 2020 для Европы проходил с 6 по 22 ноября. 16 коллективов разыгрывали между собой $150 тыс., а также слот на Intel Extreme Masters Season XV — Global Challenge.