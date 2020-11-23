Стример Илья Maddyson Давыдов поделился своими мнением относительно слитого в интернет двадцатиминутного геймплея одной из самой ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077.

Давыдов заявил, что лучше разработчикам перенести игру даже не на следующий год, а на 2023, для того, что бы оптимизировать игру и исправить недочёты.

Да, сливы киберпанка, конечно, еще раз подтверждают, что игру за год не сделать. Я реально советую разрабам не выпускать ее в 2020, в 2021, да даже в 22ом. К 23ему можно будет что-то сварганить, иначе лавры самого жесткого флопа в истории перейдут от ф76 и ноу мен ская к ним.

Cyberpunk 2077 — это игра от CD Project RED, причем отошедшая от мира фэнтези и средневековья к будущему и киберпанковскому сеттингу. События игры разворачиваются в мире настольной RPG Cyberpunk 2020, однако временные рамки сдвинуты к 2077 году.