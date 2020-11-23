Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему промоушен организовал поединок Тони Фергюсона с Чарльзом Оливейрой, а не Майклом Чендлером.

«Чендлер только что прошел весогонку перед турниром в Абу-Даби, поэтому он не смог бы быть готовым к декабрю. Вы же знаете, как все устроено и как мы организовываем поединки. Мы будем дальше работать с Чендлером, но еще ничего конкретного сказать не могу», – сказал Уайт.

Отметим, поединок между Тони Фергюсоном и Чарльзом Оливейрой состоится 13 декабря на UFC 256 в Лас-Вегасе.

Ранее Дана Уайт рассказал о будущем чемпионки наилегчайшего веса Валентины Шевченко. По словам Уайта, следующим соперником для Шевченко ему видится Джессика Андраде. Он считает, что людям нужен кто-то, кто сможет серьезно напрячь Валентину и подвергнуть ее опасности.