Гараничев о дисквалификации Устюгова: Никто из нас ни от чего не застрахован

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился мнением о дисквалификации Евгения Устюгова за допинг.

«Я очень четко понял, что никто из нас ни от чего не застрахован. Иногда уже просто кажется, что этот беспредел перешел все возможные границы. Когда некоторые иностранные спортсмены пишут, что благодаря ВАДА и другим проверяющим организациям они находятся под надежной защитой, я могу их понять», — сказал Гараничев, слова которого приводит RT.

Он отметил, что, когда к нему за четыре месяца уже около десяти раз приезжали одни и те же офицеры ВАДА, и все это инициирует IBU, то невольно начинает задумываться: чего они хотят, приезжая чуть ли не каждую неделю и понимая, что не могут ровным счетом ничего найти?