Игрок команды Team Vitality по CS:GO Дан apEX Мадесклер рассказал свои мысли относительного гранд-финала IEM Beijing 2020 Online, где его команда совершила волевую победу над российским коллективом Natus Vincere и вернулась со счёта 0-2 в BO5 матче.

Мадесклер извинился за средний палец, который он показал в веб-камеру во время игры, а также порассуждал о том, что в начале коллектив боялся собственных идей. В первую очередь хотел бы извиниться за момент со средним пальцем. Хочу сразу сказать, что не хотел никого оскорбить. Мы не были похожи сами на себя. Было ощущение, что мы боимся собственных идей. После второй карты наш тренер попросил нас забыть все и просто поиграть в удовольствие. Это отлично помогло — и вот результат.

Лучшим игроком матча стал украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев, сыгравший с рейтингом 1.47 с KD 118-70. Во французском коллективе лучшим стал 19-летний новичок Набил Nivera Бенрлитом, однако он сыграл всего на двух картах в полной BO5 встречи.

IEM Beijing Online 2020 для Европы проходил с 6 по 22 ноября. 16 коллективов разыгрывали между собой $150 тыс., а также слот на Intel Extreme Masters Season XV — Global Challenge.