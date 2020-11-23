Петербургский «Зенит» сегодня, 23 ноября, на гостевом паркете сыграет с испанской «Басконией» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра пройдет в Витория-Гастейс на стадионе «Фернандо Буэса Арена» и начнется в 21:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

Команда из Петербурга на данный момент сыграла всего шесть матчей в текущем сезоне Евролиги из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл «Анадолу Эфес», «Барселону», «АСВЕЛ» и «Альбу», а также уступил «Олимпиакосу» и «Химкам». Встречи с миланской «Олимпией» и греческим «Панатинаикосом» были перенесены из-за вспышки коронавируса в команде соперника.

«Баскония» в сезоне-2020/21 сыграла восемь матчей в Евролиге, из них проиграла четыре. Победы испанская команда одержала над «Панатинаикосом», «Фенербахче», «Химками» и «Реалом».