Комментатор и стример Александр XBOCT Дашкевич поделился своими воспоминаниями о временах, когда он был тренером в Natus Vincere по Dota 2. Дашкевич признался, что этот период был не самый успешный в его карьере из-за регулярных проигрышей своего коллектива и отсутствии роста.

Вспоминая тот год, который я провел тренером NAVI, понимаю, что он был безумно хреновый для меня. Потому что я не получал удовольствия. Я приходил, мы проигрывали, а я ничего не могу сделать непосредственно по ходу самой игры.

XBOCT отметил, что помимо негативной составляющей, у него остались и позитивные воспоминания, коллектив ездил по разным странам и выигрывал турниры Дашкевич также вспомнил о плодотворной работе с одним из киберспортсменов.

И у нас были сдвиги в позитивную сторону. Очень много я поработал с Crystallize, и очень жалко, что он потом ничего так и не добился, хотя я думал, что иначе у него все пойдет.

Александр был тренером «Рождённых Побеждать» с 2017 по 2018 год, за этот период коллектив выиграл Adrenaline Cyber League 2017, занял четвёртое место на DreamLeague Season 8 и несколько раз входил в тройку лучших на других чемпионатах.