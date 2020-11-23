Каталонская «Барселона» огласила список футболистов, которые смогут принять участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Сообщается, что в составе, который полетит в столицу Украины, нет капитана сине-гранатовых Лионель Месси. Известно, что наставник каталонцев Рональд Куман предоставил Месси отдых. Это же касается и полузащитника Френки Де Йонга, которого не оказалось в списке из 19 футболистов.

«Мы решили не брать Месси и Де Йонга, потому что наша ситуация в Лиге чемпионов достаточно комфортная и им нужен отдых», — сказал Куман.

Отметим, матч между киевским «Динамо» и каталонской «Барселоной» пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве 24 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.

В данный момент «Барселона» лидирует в таблице группы G, имея в активе девять очков после трех матчей.