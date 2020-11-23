Организаторы Открытого чемпионата Австралии и правительство штата Виктория закончат переговоры о проведении соревнований в ближайшие сутки.

Об этом сообщает The Age. По информации источника, будет принято решение о сроках проведения Australian Open. Отмечается, что турнир перенесут на неделю и он начнется не 18 января, а 25-го. Также известно, что ATP, WTA и австралийский обладатель телеправ на турнир не хотят переноса больше чем на неделю.

Кроме того, ведутся переговоры по поводу строгости 14-дневного карантина, который игроки должны будут пройти по прибытии в страну. Если организаторы получат разрешение на мягкий карантин, то смогут провести подготовительные турниры до его окончания.

Напомним, сезон-2019/20 закончился финальным матчем Итогового турнира АТР в Лондоне, в котором российский теннисист Даниил Медведев в трех сетах одержал победу над представителем Австрии Домиником Тимом.