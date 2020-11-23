Форварду московского футбольного «Спартака» Александру Соболеву потребуется операция на колене. Его возвращение в срой произойдет не раньше марта 2021 года. Об этом со ссылкой на журналиста Иван Карпов сообщает Москва.ру

Ранее стало известно, что Соболев прилетел в Рим, где пройдет медобследование. Нападающий сборной России усугубил свои проблемы перед матчем шестого тура группового этапа Лиги наций между Сербией и Россией (5:0).

В руководстве красно-белых решили не откладывать операцию в долгий ящик. В «Спартаке» рассчитывает, что Соболев уже в марте сможет выйти на поле — именно в этом месяце состоится возвращение РПЛ после зимнего перерыва.

В нынешнем сезоне РПЛ Соболев сыграл двенадцать матчей, в которых отличился пятью забитыми голами и одной голевой передачей.