Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об интриге чемпионат России.

[Шалимов предположил, что РПЛ интереснее Ла Лиги.

По словам Шалимова, когда в чемпионате только две-три команды борются за лидерство – это неинтересно. Специалист привел в пример Испанию, где есть «Реал» и «Барселона» плюс иногда «Атлетико».

«В Англии таких команд пять-шесть. У нас примерно то же самое. Есть «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов», тот же «Сочи» – чемпионат у нас интересный», — отметил Шалимов в эфире «Матч ТВ,

Шалимов подчеркнул, что негативные результаты российских команд в еврокубках не связаны с низким уровнем чемпионата страны.

В РПЛ по итогам 1-го круга лидирует ЦСКА, набравший 32 очка. «Зенит» с 31 очком занимает второе место.Тройку замыкает московский «Спартак» с 29 баллами.