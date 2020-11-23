Российский биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на слова старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского, который сказал, что Евгений — сложный спортсмен.

Гараничев высказал мнение, что вероятно, слова Каминского неправильно интерпретировали. У них с тренером постоянно есть диалог — на сборе Гараничев выполняет всю предложенную работу, как делал и в предыдущие годы.

«У меня никогда не возникает проблем при смене тренера. Я всегда полностью доверяюсь специалистам, с которыми работаю», — цитирует Гараничева «RT на русском».

По словам Гараничева, с Каминским может быть сложно в том смысле, что в техническом плане он очень развитый человек, который предлагает очень много нового и обращает внимание на всё — даже мелкие ошибки. При начале работы Гараничев понимал, на что будет сделан упор.