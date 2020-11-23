Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова выложила новые фото в инстаграме. В портретной съемке спортсменка облачилась в чёрный костюм и позирует на фоне осенних листьев. На голове у нее находится шляпа. Фото подписана так:

«Осень. 1, 2 или 3?» — написала Ефимова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Ранее стало известно, что Юлия Ефимова продолжит тренировки в США и не будет принимать участие в чемпионате России по плаванию в Санкт-Петербурге, поскольку прямых рейсов нет, а стабильное авиасообщение из-за пандемии отсутствует. По словам главного тренера сборной России по плаванию Сергея Чепика, Ефимову ждут на олимпийский отбор