Российские лыжники Денис Спицов и Андрей Собакарев перед стартом Кубка мира переболели COVID 19.

Как рассказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко, после сбора в Рамзау Спицов поймал коронавирус — у него было сложное лечение, при котором спортсмен принимал антибиотики и три недели не тренировался. Только недавно лыжник приступил к тренировкам, а те результаты, которые он продемонстрировал на контрольных стартах, вселяют оптимизм в тренера.

«Надеюсь на то, что к этапу Кубка мира в Давосе он будет в лучшем состоянии. А на Тур де Ски он должен обрести определенную боевую форму», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».

Отметим, что Спицов и Собакарев не вошли в состав сборной России на первыйэтап Кубка мира этого сезона, который состоится в Финляндии с 27 по 29 ноября.