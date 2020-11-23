Аналитик и комментатор Александр Petr1k Петрик рассказал свои мысли относительно гранд-финала IEM Beijing Online 2020 между французским коллективом Team Vitality и российской командой Natus Vincere. Петрик считает, что победители продемонстрировали характер, хотя изначально коллектив не славился этой возможностью.

Vitality не была известна как команда с характером, то есть чаще про французские команды мы говорим как про те, что первые поплывут, если что случится. Этот финал выдающийся получился для нее. Я думаю, что примерно то, что ощущали NAVI на Mirage, ощущала Vitality на Dust2. S1mple так же, как ZywOo, бегал и уничтожал, и у него там была игра жизни.

Аналитик добавил, что Vitality являются заслуженным чемпионом из-за того, что выиграли три карты достаточно уверенно, однако если бы финал проходил в формате BO3, то Natus Vincere легко бы выиграли этот чемпионат.

Ранее игрок команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев рассказал свои мысли относительно поражения в гранд-финале и сказал не вешать нос настоящим фанатам команды.