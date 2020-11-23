Компания Valve заблокировала аккаунт стримера Вадима Evelone Козакова с Steam. Представители компании заявили, что владелец аккаунта нарушил пользовательское соглашение с платформой. Козаков посчитал примерную стоимость инвентаря в значение 12 млн рублей.

Стример обратился к технической поддержке, однако сразу получил неудовлетворительный ответ «На данном аккаунте были зарегистрированы действия, связанные с кражей другого аккаунта Steam». Теперь весь инвентарь игрока «заморожен» и он не может продать игровые вещи на торговой площадке, однако сам доступ к играм остался.

Некоторое время назад Вадим получил бан на Twitch канале на месяц.

Ранее стример Тимур TpaBoMaH Хафизов поделился информацией об ответе технической поддержки Steam на просьбу контент-мейкера снять блокировку аккаунта в Dota 2 из-за необоснованных репортов. Хафизову предложили опубликовать пост на reddit и объяснить всю ситуацию более детально.