Тренер Алексей Мишин прокомментировал выступление своих подопечных на Гран-при России. Ученики тренера Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда одержали победу в женском и мужском одиночном катании

По словам Мишина, его обрадовало выступление Лизы Туктамышевой.

«Ситуация развивалась неожиданно, и в ней Лиза не дрогнула. Контент позволял ей выиграть и короткую программу тоже», — приводит слова Мишина «Р-Спорт».

Тренер похвалил Анастасию Гулякову. По мнению Мишина, это красивая обаятельная девушка с большими рычагами, откатала без грубых ошибок. Мишин отметил, что перед ней стоит проблема трйоного акселя, который она тренирует.

Ранее российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в сезоне-2014/15 Елизавета Туктамышева отреагировала на свою победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.