Форвард «Спартака» Александр Кокорин пояснил свое давнее заявление, в котором он публично высказался, что никогда не перейдет в свой нынешний клуб.

По словам Кокорина, когда футболисты говорят подобные слова, то в голове у них сидит соперничество с это командой, которое длится на протяжении всей жизни.

Так получилось, что для клубов, в которых я играл, «Спартак» был ключевым соперником, которого всегда не любили и который был раздражителем. Это как сейчас в боях – они устраивают шоу, специально своими высказываниями друг друга психологически выводят», — объяснил Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну.

Кокорин отметил, что частенько вспоминает эту фразу, считая, что лишний раз не стоит вообще зарекаться. Футболист вспомнил историю с «Динамо», когда он говорил, что является суперпатриотом клуба и хочет играть, а ему говорят, что надо уйти.