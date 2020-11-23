Тренер Алексей Мишин поведал о том, как происходила постановка программы фигуриста Михаила Коляды.

По слова Мишина, это происходило очень быстро, а размышлять было некогда. Ведущий хореограф Татьяна Прокофьева принесла музыку, которая понравилась и Мишину, и Коляде. Программа была готова в течение трех дней.

«Тема ее основана на предыдущем ритмическом опыте Коляды, но явила собой не ловкого мальчика из мультфильмов, а мастера оригинального жанра высокого класса. От первого до последнего движения программа была создана Татьяной Николаевной», — цитирует Мишина «Р-Спорт».

Что касается произвольной программы, то решение о музыке принималось Мишиным, а значительный вклад в программу проделал хореограф Илья Авербух.

Напомним, что после короткой программы Гран-при Михаил Коляда шел третьим, но сумел вырваться на первое место. Единственной ошибкой в его программе стала бабочка на тройном акселе в первой половине программы. Результат Коляды — 281,89 балла.