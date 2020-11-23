Чемпионат России перевалил за экватор — в РПЛ завершился первый круг, победителем которого стал ЦСКА. Преследователи рядом — «Зенит» отстал на очко, а «Спартак» еще на два.

«Зениту» поставили сомнительный пенальти, и он не выиграл

Команда Сергея Семака дважды выходила в счете в матче в Грозном с «Ахматом» после голов Далера Кузяева и Деяна Ловрена. У хозяева оба раза довольно быстро отвечал голевым ударом Бериша. Второй гол был забит пенальти, который назначил Сергей Карасев после просмотра VAR. Решение спорное: защитник «Зенита» Чистяков выпрыгнул в борьбе за мяч, после чего под его локоть подлез форвард «Ахмата» Ильин. Нападающий ударился головой о локоть, а не локоть ударил голову игроку «Ахмата». «Зенит» второй тур подряд страдает от судей: в прошлом матче с «Краснодаром» был не назначен пенальти за очевидный фол на Магомеде Оздоеве.

ЦСКА мог проиграть «Сочи», но ушел с матча лидером первого круга

Армейцы забили быстрый гол «Сочи», но затем пропустили дважды. Гол Никиты Бурмистрвоа засчитали, а вот красивый мяч Артура Юсупова отменили, зафиксировав офсайд. Во втором тайме «Сочи» был ближе к победе — дважды мог забить Антон Заболотный, продолживший транжирить моменты с матча против сборной Сербии. Ничья позволила ЦСКА опередить «Зенит» на одно очко и выиграть первый круг РПЛ.

«Спартак» спасся в матче с «Динамо», но не может выиграть уже три матча

В паузы на сборные команда Доменико Тедеско получила 8 дней отдыха, чтобы как следует отдохнуть после двух матчей с потерянными очками. В матче с «Динамо» «Спартак» вновь не смог выиграть, однако едва не проиграл. В матче с обоюдными шансами счет открыло «Динамо» благодаря дальнему удару Скопинцева. Красно-белых спасло индивидуальное соло Романа Зобнина, которое он совершил под занавес встречи.

«Локомотив» выиграл, забив в меньшинстве

Команда Марко Николича прервала серию неудач в чемпионате России. Для этого «Локо» потребовалось проявить героизм в домашнем матче с тульским «Арсеналом». Железнодорожинки остались в меньшинстве после второй желтой карточки от Ведрана Чорлуки, которую тот схлопотал на последних секундах первого тайма. После перерыва «Локомотив» сумел сначала забить с игры (мяч не засчитали из-за игры рукой Зе Луиша), а затем и с пенальти, который реализовал Миранчук после падения в штрафной Игнатьева. Оба решения принимались судьей после просмотра VAR.