В Уфе закончилась последняя игра пятнадцатого тура РПЛ. «Уфа» у себя дома проиграла подмосковным «Химкам» со счётом 1:2.

Гости забили быстрой гол: уже на пятой минуте встречи отличился Илья Кухарчук с передачи Александра Трошечкина. В концовке тайма Трошечкин удвоил счет в пользу «Химок».

Во втором тайме на 83-й минуте Боян Йокич после паса Тимура Жамалетдинова отквитал один мяч. Однако уйти от поражения хозяевам не удалось.

«Химки» выиграла во второй раз подряд. В прошлом туре подмосковный клуб обыграл «Рубин» со счётом 2:0. «Уфа» в пяти последних матчах лишь раз сыграла вничью, остальные матчи проиграла.

«Химки» 15 очками поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с семью набранными баллами остаётся на 16-й, последней строчке.