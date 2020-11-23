Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил об орерации на колене. Форварду потребовалось хирургическе вмешательство, которое он осуществил в римской клинике под названием «Вилла Стюарт».

«Операция прошла хорошо. Скоро вернусь и вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку, — написал Соболев в инстаграме.

В двенадцати матчах нынешнего сезона Соболев забил пять мячей. В ходе сбора сборной России перед матчами Лиги наций футболиста стало беспокоить колено. Потребовалась операция, которую Соболев оперативно сделал.

Соболев не сыграет до конца зимней паузы. Его возвращение на поле ожидается к возобновлению чемпионата в марте.