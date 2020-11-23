Тренер Владимир Алекно официально возглавил мужскую сборной Ирана по волейболу. Об этом сообщает сайт иранской федерации волейбола. Соглашение с российским специалистом подписано до конца Олимпийских игр 2021 года.

Помогать Алекно в сборной Ирана будет итальянец Томазо Тотоло вместе с иранскими специалистами. Тренер, который привел сборную России к олимпийскому золоту 2012 года, в настоящее время является наставником казанского «Зенита».

В ноябре этого года Алекно налаживал сотрудничество с федерацией волейбола Ирана — анализировал и отбирал игроков для национальной сборной для выступление в Лиге наций и на Олимпийских играх.

Олимпиада в Пекине планируется с 23 июля по 8 августа 2021 года. Лига наций играется проходит весной.