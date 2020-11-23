Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизо в преддверии матча 4-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» рассказал о своих ожиданиях.

По словам Маркизио, он очень хотел приехать на эту встречу в Рим, но в Италии в данный момент нельзя перемещаться между городами.

«Что касается матча, то я думаю, что для «Зенита» он будет сложнее, чем первый в Петербурге. Сейчас «Лацио» находится в лучшей форме, чем три недели назад, плюс вернулся в строй Иммобиле, который не играл на «Газпром Арене». Он тоже успел набрать хорошие кондиции, — приводит слова Маркизо «Матч ТВ».

Маркизио подписал двухлетний контракт с «Зенитом» осенью 2018 года. В РПЛ он провел девять матчей и забил два гола. В июля 2019-го «Зенит» и полузащитник расторгли соглашение по обоюдному согласию стороны, а спустя несколько месяцев Маркизио завершил карьеру. р

Матч «Лацио» – «Зенит» состоится во вторник, 24 ноября, в 23:00.