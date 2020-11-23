Российский теннисист Даниил Медведев записал видеообращение для болельщиков после своей победы на Итоговом турнире ATP.

«Всем привет. Огромное спасибо за поддержку. Благодаря ей, когда на трибунах нету людей, я смог выдержать эти три недели: тяжелые, но незабываемые. Огромное вам спасибо. Надеюсь, буду продолжать радовать вас», — отметил Медведев Даниил на видео в твиттере.

Напомним, в воскресенье Медведев победил в финале турнира в Лондоне, обыграв в решающем матче австрийца Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Ранее на турнире Медведев обыграл Джоковича и Надаля.

Медведев стал вторым россиянином в истории, кому покорился Итоговый турнир ATP. 11 лет назад это сделал Николай Давыденко.