Наставник «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед игрой четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лацио» в Риме поведал о состоянии своих футболистов.

Семак посетовал на то, что пауза на сборные сработала в минус для футболистов «Зенита». Получили повреждение Караваев и Вендел. У Кругового был сомнительный тест на коронавирус. В Рим не прилетел Оздов, а Азмун и Дриусс только набирают форму.

«У других игроков не было паузы между чемпионатами. Кузяев же хоть и тренировался индивидуально, но он отдохнул. А у остальных серьезных график — у сборников — 7 подряд выездных матчей», — отметил Семак.

Главный тренер «Зенита» отметил, что Малком тренировался всего несколько дней. Он может выйти, но ему пока тяжело — весь вопрос, насколько его хватит. Семак отметил, что возможно кто-то из игроков сыграет не на своей позиции.