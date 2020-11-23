Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал низкую результативность нападающего Артема Дзюбы матчах осенью.

По словам Семака, у всех бывают как подъемы, так и спады. Скоро результативность Дзюбы вернется.

«Он поднял планку очень высоко, поэтому внимание многих специалистов и журналистов приковано к его игре. Уверен, он свои мячи еще забьет, а игры — хорошие и плохие — бывают у всех», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Артем Дзюба не смог отличиться в игре против «Ахмата» (2:2). Ранее он забил победный мяч в игре 14-го тура РПЛ с «Краснодаром».