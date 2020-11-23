Руководитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков ответил на критику американского журналиста Филиппа Херша, который жестко отозвал о мерах безопасности при организации Гран-при России, состоявшийся с 20 по 22 ноября в Москве.

По словам Горшкова, несмотря на все сложности и карантинные меры, удалось провести этап на самом высоком уровне. Таково мнение участников, тренеров и гостей.

«Это один журналист лишь высказался негативно. У них свои порядки, у нас есть Роспотребнадзор, предписания которого мы выполняем максимально», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Напомним, что американский журналист Филипп Херш обещал сделать сделать обращение в ISU с жалобой на организаторов Гран-при России из-за эпидемиологических правил в эпоху пандемии коронавируса.