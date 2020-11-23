Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился ожиданиями от встречи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

Кержаков отметил, что чувствует себя неплохо, в отличие от игроков, которые выступают за свои сборные — им намного тяжелее. Кержаков считает, что будет другая игра по сравнению с той, что была в Санкт-Петербурге, поскольку в первой игре многие футболисты «Лацио» отсутствовали.

«Стараемся думать только о хорошем. А после игры узнаем, какие шансы у нас будут», — подчеркнул Кержаков.

Кержаков также заметил, что единственным плюсом игры без зрителей является то, что все его подсказки защитники «Зенита» слышат очень хорошо.

Напомним, что в первом игре с «Лацио» в Санкт-Петербурге «Зенит» сыграл вничью — 1:1. Римский клуб занимает второе место в таблице, «Зенит» находится на четвертом месте.