Комментатор и ведущий Роман CaspeRRR Лепёхин поделился своими мыслями относительно конфликта с профессиональным игроком Никитой Daxak Кузьминым. Лепёхин заявил, что данная ситуация никак не решилась и каждый остался при своём мнении и добавил несколько мыслей относительно комментирования и своих личных ошибок.

Мы разошлись без примирения — я остался на своем, он остался на своем. Это мое право так вести себя: может, вам это не понравится, я понимаю, и это также ваше право. Мне, допустим, Илья lil me alone несколько раз писал в личку: «Роман, вот здесь и здесь вы кое-что не заметили, это прослушали» — и т. д. Я поблагодарил его, посидел, разобрал момент, чтобы в следующий раз. И на такие моменты всегда стоит обращать внимание.

CaspeRRR также добавил, что зачастую киберспортсмены остаются при своём мнении, а комментаторы при своём, однако если дело происходит в маленьких помещениях, где и одни и вторые находятся рядом, то конфликтов практически не возникает.