В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ был зафиксирован неожиданный результат. ЦСКА на своей площадке встречался с новосибирской «Сибирью» и был разгромлен со счетом 1:5. Команда Николая Заварухина была сильнее во всех трех периодах на «ЦСКА Арене».

Главным героем в составе гостей стал нападающий «Сибири» Данил Романцев, набравший три (1+2) очка. Вратарь гостей Харри Сятери отразил 28 бросков. Единственную шайбу в составе ЦСКА забросил Максим Мамин.

ЦСКА прервался свою серию из пяти победных матчей подряд. Клуб из Новосибирска впервые за 10 лет победил ЦСКА в Москве. В следующей игре армейцы сыграют с «Сочи» 26 ноября, «Сибирь» встретится 25 ноября с рижским «Динамо».