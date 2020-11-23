Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян объяснил отмену боя с американцем Алджамейном Стерлингом. Спортсмены должны были драться на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе 12 декабря.

По словам Яна, были разные моменты и с визой, и с подготовкой. В итоге, командой решили, что бой перенесется на новый год

«Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему свое время. Тренировки продолжаются, все в порядке», — сказал Ян в прямом эфире в инстаграме.

Ян также сообщил, что видит, что может побить Стерлинга, поэтому бой состоится в любом случае. Ян отметил, что сейчас нужно сделать все правильно.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в июле 2020 года, одержав досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо. 12 декабря должна была быть первая защита Яном чемпионского пояса.