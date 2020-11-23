Главный тренер сборной Италии и бывший наставник «Зенита» Роберто Манчини прибудет на игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лацио» и петербургским «Зенитом». Матч пройдет 24 ноября в Риме. Начало встречи в 23.00 по московскому времени.

Ранее Манчини около трех недель находился на карантине из-за положительного теста на коронавирус. Из-за этого бывший тренер «Зенита» пропустил три встречи сборной Италии.

Как сообщает Sport 24, за матчем «Лацио» — «Зенит» Манчини будет наблюдать с VIP-трибуны стадиона «Олимпико».

Напомним, что Манчини возглавлял «Зенит» в сезоне 2017/2018. При нем российская команды заняла четвертое место в чемпионате России и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.