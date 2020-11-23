Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн анонсировал видеоинтервью о наболевшем. В интервью, которое выйдет в ближайшие часы на телеканале Movistar + , Гризманн должен рассказать о ситуации с «Барселоной».

В куске, который вышел Гризманн интригует:

«На презентации в „Барселоне“ я говорил, что хочу говорить на поле, а не за его пределами. Но настало время расставить всё по своим местам. С меня хватит, я долго терпел», — сказал Гризман.

До этого агент Гризманна рассказывал, что Лионель Месси сильно осложнил французскому игроку и даже не разговаривает с лидером сборной Франции.

Ранее фанаты «Барселоны» набросились на автомобиль игрока с призывами уважать Месси, хотя Гризманн никогда не говорил о том, что у него есть проблемы в отношения с капитаном.