«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге. На выезде была обыграна «Баскония» со счетом 77:70.

Команда Хави Паскуаля в очередной раз продемонстрировала сильную игру в защите. Первую четверть выиграли хозяева со счетом 13:10, а уже во второй четверти петербуржцам удался рывок.

В третьей четверти «Баскония» предприняла рывок и вышла вперед. Но к концу четверти «Зенит» снова вернул себе лидерство.

В начале четвертой четверти «Зениту» удался рывок, после которого петербуржцы лидировал и с разницей в 14 очков. После серии тайм-аутом хозяева сократили разницу в счете и к концу матча остановились на разнице в 7 очков.

«Зенит» одерживает пятую победу в Евролиге при двух домашних поражения от «Олимпиакоса» и от «Химок». Петербуржцы возвращают себе место в восьмерке, занимая шестую строчку.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Жальгириса» снова на выезде. Игра состоится 26 ноября.