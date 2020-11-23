Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением относительно текущей игровой формы нового состава Алексея Solo Березина Just Error по Dota 2. Кузнецов считает, что в данный момент коллектив играет просто отвратно и никто не хочет брать на себя дополнительную ответственность.

Just Error просто играют отвратно. Именно слово «отвратно» подходит лучше всего. Тут можно по-разному говорить, придумывать разные причины: кто-то скажет, что это не команда вообще, кто-то — что нужно время. Никто в этой команде не способен или не имеет желания взять на себя дополнительную ответственность — все контролировать, на все обращать внимание, собраться на 150% и тащить коллектив вперед.

Аналитик также добавил, что если в команде нет капитана, то даже самый сильный индивидуально стак не вырвется к лучшим командам мира и Just Error пример коллектива без капитана.

Ранее игрок команды Alliance Артём Fng Баршак поделился своим мнением о новой команде Алексея Solo Березина Just Error в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона. Баршак заметил, что коллектив в данный момент просто играют без каких-либо серьёзных ожиданий на данный момент.