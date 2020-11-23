«Зенит» в гостях переиграл «Басконию» в Евролиге, Владимир Алекно стал главным тренером сборной Ирана, — эти и другие новости дня на Nevasport.

«Зенит» обыграл «Басконию». Команда Хави Паскуаля влетела в топ-6 Евролиги

«Зенит» одержал очередную победу в Евролиге. На выезде была обыграна «Баскония» со счетом 77:70.Команда Хави Паскуаля в очередной раз продемонстрировала сильную игру в защите. Первую четверть выиграли хозяева со счетом 13:10, а уже во второй четверти петербуржцам удался рывок.В третьей четверти «Баскония» предприняла рывок и вышла вперед. Но к концу четверти «Зенит» снова вернул себе лидерство. В начале четвертой четверти «Зениту» удался рывок, после которого петербуржцы лидировал и с разницей в 14 очков. После серии тайм-аутом хозяева сократили разницу в счете и к концу матча остановились на разнице в 7 очков.

Алекно назначен главным тренером сборной Ирана

Тренер Владимир Алекно официально возглавил мужскую сборной Ирана по волейболу. Об этом сообщает сайт иранской федерации волейбола. Соглашение с российским специалистом подписано до конца Олимпийских игр 2021 года. Помогать Алекно в сборной Ирана будет итальянец Томазо Тотоло вместе с иранскими специалистами. Тренер, который привел сборную России к олимпийскому золоту 2012 года, в настоящее время является наставником казанского «Зенита».

Соболев сообщил, что успешно прооперирован в Риме

Нападающий «Спартака» Александр Соболев сообщил об орерации на колене. Форварду потребовалось хирургическе вмешательство, которое он осуществил в римской клинике под названием «Вилла Стюарт». «Операция прошла хорошо. Скоро вернусь и вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку, — написал Соболев в инстаграме.

Оздоев и Вендел не сыграют за «Зенит» в матче с «Лацио»

Полузащитники петербургского «Зенита» Вендел и Магомед Оздоев пропустят гостевой матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против римского «Лацио». Бразилец не поможет сине-бело-голубым в римском матче из-за травмы, полученной в расположении олимпийской сборной своей страны, а у Оздоева возникли небольшие проблемы со здоровьем после возвращения из сборной России.

«Химки» в гостях одолели «Уфу» в матче 15-го тура РПЛ

В Уфе закончилась последняя игра пятнадцатого тура РПЛ. «Уфа» у себя дома проиграла подмосковным «Химкам» со счётом 1:2. Гости забили быстрой гол: уже на пятой минуте встречи отличился Илья Кухарчук с передачи Александра Трошечкина. В концовке тайма Трошечкин удвоил счет в пользу «Химок». Во втором тайме на 83-й минуте Боян Йокич после паса Тимура Жамалетдинова отквитал один мяч. Однако уйти от поражения хозяевам не удалось.