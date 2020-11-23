Стример Илья Maddyson Давыдов рассказал свои мысли о движении игровой индустрии в ближайшие десять лет. По словам критика, новые сильные проекты появятся ещё не скоро и геймерам придётся долгое время обкатывать тайтлы предыдущих лет.

Интересных игр в ближайшие лет 10 ждать не стоит, если тока сиквел чего нибудь легендарного или ремейк классики.

Многие пользователи поддержали стримера в комментариях и заявили, что после выхода некоторых крупных игр несколько лет назад разработчики очень сильно разленились и начали выпускать переделанные копии игр прошедших лет и привели в пример новую игру от Ubisoft Assassins Creed Valhalla и серию игр FIFA.

Ранее стример Илья Maddyson Давыдов поделился своими мнением относительно слитого в интернет двадцатиминутного геймплея одной из самой ожидаемых игр 2020 года Cyberpunk 2077. Давыдов заявил, что лучше разработчикам перенести игру даже не на следующий год, а на 2023, для того, что бы оптимизировать игру и исправить недочёты.