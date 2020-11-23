Российская команда Natus Vincere по CS:GO в регулярном рейтинге HLTV лучших команд мира поднялась на две позиции вверх и теперь занимает третье место и имеет в своём арсенале 685 поинтов. Heroic же занимают второе место и имеют 780 очков, что на 100 больше, чем у «Рождённых Побеждать»

Лучшей командой мира по-прежнему остаётся французский коллектив Vitality и имеет 1000 очков. Astralis и BIG сдали свои позиции и теперь занимают четвертое и пятое место соответственно. В десятку лучших попали сразу две команды и обе из них из европейского региона.

На последнем турнире по CS:GO IEM Beijing Online 2020 G2 и Complexity заняли высокие призовые места и поднялись на седьмое и десятое место. Причём, G2 устремились на четыре позиции вверх и Copmplexity на пять.

Позиции команд изменились из-за последнего турнира, на котором французская команда Team Vitality совершила волевую победу в гранд-финале, обыграв российский коллектив Natus Vincere со счётом 3:2, вернувшись со счёта 0-2. Команда Дана apEX Мадесклера заработала 60 тыс долларов.