Московский «Локомотив» столкнулся с проблемами при получении багажа, когда прибыл в Испанию на матч с мадридским «Атлетико» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает Москва.ру со ссылкой на пресс-атташе клуба Кирилла Брейдо, команда на протяжении нескольких часов не могла получить свой багаж.

«Испания оказалась не очень гостеприимна. В аэропорту считают, что в нашем багаже что-то опасное для испанской стороны. Хорошо, что команда уже успела выйти, потому что мы с багажом уже часа полтора стоим», — сказал Брейдо в «Инстаграме».

Напомним, «Локомотив» встретится с «Атлетико» в среду, 25 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче, который состоялся 3 ноября, команды сыграли вничью со счетом 1:1. «Локомотив» с двумя очками идет на третьем месте группы А.