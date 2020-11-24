СКА на своей арене примет «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 24 ноября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

На данный момент армейцы располагаются на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 47 встреч. В прошлом матче подопечные Валерия Брагина дома обыграли хабаровский «Амур» со счетом 5:3.

«Барыс» идет на девятом месте Востока с 25 очками, набранными в 25 матчах. В предыдущих встречах команда из Нур-Султана потерпела четыре поражения подряд.