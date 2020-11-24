Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян отреагировал на критику со стороны своего соотечественника Фёдора Емельяненко, по мнению которого боец «начинает больше говорить, чем делать».

«Комментарий Фёдора видел. Фёдор — это Фёдор. Мы не можем быть похожими на него, его мнение имеет место быть. Лишнего или чего-то недопустимого, как мне кажется, я себе не позволял. За каждое своё слово могу ответить», — заявил Ян в ходе прямого эфира на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Ян завоевал чемпионский пояс UFC в июле, одержав победу над бразильцем Жозе Алду. Недавно россиянин был вовлечен в заочный конфликт с белорусом Андреем Орловским, также он иногда спорит в «Твиттере» с Алджамейном Стерлингом.

Стерлинг является следующим соперником Яна, однако их бой, запланированный на декабрь, отменен.