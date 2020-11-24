Бывшая российская фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Гран-при России, где заняла четвертое место.

Бутырская считает, что у Трусовой случился сбой из-за того, что она перенервничала. Экс-фигуристка подчеркнула, что такое может произойти с любым спортсменом.

«Возвращение к Тутберидзе? У Трусовой с Плющенко еще начало работы, надо привыкнуть друг к другу. Добавляется желание с кем-то побороться, но надо понимать, что борются они всегда только с собой. Не надо никому ничего доказывать», – сказала Бутырская, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, победу на российском этапе Гран-при одержала Елизавета Туктамышева, второй стала Алена Косторная, третьей — Анастасия Гулякова. Ученицы Тутберидзе Евгения Медведева и Анна Щербакова снялись с соревнований из-за проблем со здоровьем.