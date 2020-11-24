Международный союз биатлонистов (IBU) не включил чемпиона мира Александра Логинова в число фаворитов в преддверии сезона-2020/21.

На официальном сайте организации опубликован материал, в котором главными фаворитами обозначены Йоханнес Бё и Кентен Фийон-Майе у мужчин, итальянка Доротея Вирер и немка Денизе Херманн — у женщин. Что касается Александра Логинова, IBU считает россиянина темно лошадкой.

«Чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов возглавляет список тёмных лошадок нового сезона. Безусловно, победа на чемпионате мира — высшая ступень в карьере Логинова», — говорится в материале.

Автор уточняет, что слабым местом россиянина была его непоследовательность, которая никак не вяжется с семью призовыми местами в сезоне-2018/19, когда Александр стал вторым в общем зачете Кубка мира.

Напомним, первый этап Кубка мира-2020/21 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).