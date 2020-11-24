Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на слухи о том, что хочет продлить контракт с клубом еще на три сезона. Действующее соглашение россиянина рассчитано до 2022 года.

«Я не знаю, откуда пошла эта информация про три года. Кто её запустил? У меня пока не было разговора с руководством «Питтсбурга» о новом контракте. Может быть, он произойдёт после этого сезона, когда у меня останется последний год, и будет можно вести переговоры», — сказал Малкин, слова которого приводит сайт НХЛ.

Россиянин подчеркнул, что ему предстоит выступать еще два года по действующему контракту, и это приличный срок. По его мнению, сейчас надо просто играть в хоккей и смотреть, как сложится ситуация. При этом Малкин признался, что если руководство «Питтсбурга» действительно захочет предложить ему новый контракт, это будет здорово.

Напомним, в минувшем сезоне Малкин в пятый раз в карьере был признан лучшим игроком «Питтсбург Пингвинз».