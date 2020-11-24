Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов рассказал, кто является лучшим стрелком в национальной команде.

«Высокий уровень стабильности стрелковых навыков показывают Антон Бабиков и Евгений Гараничев, в работе с которыми нужна лишь тонкая настройка», — сказал Максимов, слова которого приводит Союз биатлонистов России (СБР).

По словам специалиста, к лидерам в плане стрельбы приближаются Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев и Василий Томшин.

Напомним, первый и второй этапы Кубка мира-2020/21 будут проходить в Контиолахти (Финляндия). IBU принял такое решение для того, чтобы сократить количество перемещений спортсменов во время пандемии. Новый сезон стартует 28 ноября.