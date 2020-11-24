Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев не сможет помочь команде в матче с «Лацио» на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

«К сожалению, некоторых футболистов увижу на поле только сейчас. Пауза на сборные сыграла в минус для игроков. Караваев получил травму, то же касается и Вендела», — сказал Семак, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Также известно, что в Рим не полетели Данил Круговой, сдавший сомнительный тест на коронавирус, и Магомед Оздоев. Сердар Азмун и Себастьян Дриусси вернулись в строй, но сейчас они только набирают форму, отметил Семак.

Что касается Малкома, Семак сообщил, что бразилец тренировался всего несколько дней. Он может принять участие в матче, однако неизвестно, насколько его хватит, сказал тренер.

Матч «Лацио» — «Зенит» состоится 24 ноября в 23:00, прямая трансляция будет доступна по ссылке.