Петербургский «Зенит» продолжает борьбу на групповом этапе Лиги чемпионов: сегодня команда Сергея Семака проведет ответную встречу с римским «Лацио». Если рассчитывать на выход в плей-офф уже практически не приходится, то побороться за Лигу Европы сине-бело-голубым еще по силам.

Однако к матчу в Риме петербуржцы подошли с серьезными кадровыми потерями. Уже известен список футболистов, которые точно не сыграют в сегодняшнем матче: в Италию не полетели защитники Вячеслав Караваев, неизменно выходящий в стартовом составе, и Данил Круговой, а также полузащитники Магомед Оздоев и Вендел.

Как пояснил Сергей Семак, Круговой недавно сдал сомнительный тест на коронавирус, а Караваев и Вендел получили повреждения. При этом в команду вернулись Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком, но кондиции всех троих футболистов оставляют желать лучшего.

Семак отметил, что участие этих игроков в матче возможно, но не гарантированно: тот же Малком может выйти на поле, но пока что ему тяжело, и неизвестно, на сколько у него хватит сил. Азмун и Дриусси тоже только набирают форму.

Пожалуй, отсутствие Караваева станет одной из самых сложных задач для Семака: переход на игру в трех защитников вряд ли возможен, а заменить Вячеслава практически некому. В матче с «Ахматом» вместо него вышел Дмитрий Чистяков, не заявленный на Лигу чемпионов. Семаку придется либо сдвигать направо Дугласа Сантоса, а левый фланг отдавать Юрию Жиркову, либо ставить на эту позицию Алексея Сутормина или Далера Кузяева.

Предугадать, кто сыграет в полузащите, практически невозможно: всё будет зависеть от того, какое место займет Кузяев и решится ли Семак выпустить Малкома и Дриусси. Если нет, то вполне вероятно появление Александра Ерохина, который в этом сезоне записал на свой счет уже шесть забитых мячей.

Не вызывает сомнений, пожалуй, лишь то, что в воротах сыграет Михаил Кержаков, в центре обороны- Ярослав Ракицкий и Деян Ловрен, в опорной зоне — Вильмар Барриос, а замыкать атаки будет Артём Дзюба.

Состав «Зенита» на матч с «Лацио» по версии Nevasport: Кержаков — Сантос, Ракицкий, Ловрен, Жирков — Кузяев, Барриос, Ерохин, Дриусси — Малком, Дзюба.