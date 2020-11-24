В России на утро вторника, 24 ноября, зафиксировано 24 326 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране случилась 491 смерть от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 23 226 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 73,3 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 138 828 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 634 671 человек, еще 37 031 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 5 838 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 179 новых случаев за один день, в Московской области — 970 зараженных за сутки.