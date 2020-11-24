Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин оценил игру Андрея Рублева в сезоне-2020. Российский теннисист завоевал пять трофеев, впервые в карьере вошел в топ-10 и отобрался на Итоговый турнир АТР.

«Андрей — джуниор и останется им. Язык не поворачивается назвать его иначе. Значат ли что-то его победы в этом году? Если по правде, то это ничего не значит. Вот выиграл он 5 турниров, но это не «Мастерсы», это не «Большие шлемы», — заявил Сафин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Сафин подчеркнул, что Новак Джокович выиграл меньше, но завершил сезон на первой строчке рейтинга. По его мнению, Рублеву пора переключиться и играть на крупных турнирах. Экс-спортсмен уверен, что Андрей в состоянии обыгрывать многих спортсменов и должен выходить в полуфиналы и финалы «Больших шлемов».